DHA YURT - BURSA'DA ORMAN YANGINI (1)
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Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:07 Kaynak: DHA
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bolgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye çağırıldı.
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