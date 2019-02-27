Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Bursa'da Otomobil Babasultan Barajına Düştü: 2 Ölü, 3 Yaralı (2) - Yeniden

Dha Yurt - Bursa'da Otomobil Babasultan Barajına Düştü: 2 Ölü, 3 Yaralı (2) - Yeniden

56 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına düştü.

Dha Yurt - Bursa'da Otomobil Babasultan Barajına Düştü: 2 Ölü, 3 Yaralı (2) - Yeniden, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl'ün Kozluören Mevkinde meydana geldi. İnegöl'den Kestel istikametine giden Burak Çakır yönetimdeki otomobil, kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına yuvarlandı. Suya gömülen otomobili fark eden diğer sürücüler jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, suya gömülen otomobilden fiziksel engelli Bilge Çakır ile Burak Çakır'ın (26) cesedini çıkarırken, 3 kişiyi ise yaralı kurtardı.

Yaralılar Başak Çakır (18), Hüseyin Çakır (54) ve Sevim Çakır (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gölün içine kadar giren itfaiye aracı

Otomobilden çıkarılan yaralılar

Yaralı kadının sedye ile taşınması

Yaralı gencin kurtarma çalışmasına katılan bir kişi tarafından sırtta taşınması

Suyun içindeki kurtarma çalışmalarından detay

Çevrede toplanan ve yardım eden vatandaşlar

İş makinesi

Sağlık ve jandarma ekipleri

Genel ve detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:55 Kaynak: DHA

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