Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Bursa'da Sondaj Çalışması İçin Girdikleri Boruda Zehirlenen 6 İşçiden 2'si Öldü

Dha Yurt - Bursa'da Sondaj Çalışması İçin Girdikleri Boruda Zehirlenen 6 İşçiden 2'si Öldü

1 saat önce

BURSA'da, yatay sondaj çalışmaları için kullanılan borulara giren ve yeraltından çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden Yasin Balandi (18) hastanede, akrabası Atilla Balandi (25) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Dha Yurt - Bursa'da Sondaj Çalışması İçin Girdikleri Boruda Zehirlenen 6 İşçiden 2'si Öldü, System.String[]
BURSA'da, yatay sondaj çalışmaları için kullanılan borulara giren ve yeraltından çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden Yasin Balandi (18)  hastanede, akrabası Atilla Balandi (25) ise olay yerinde hayatını kaybetti. 4 işçinin tedavisi ise sürüyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde temiz su için yatay sondaj çalışmaları sırasında özel şirkete bağlı çalışan işçi girdiği borudan çıkmayınca diğer işçiler de yardım etmek için boruya girdi. Boruda olan, yeraltından gelen ve türü bilinmeyen gaz nedeniyle toplam 6 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Boruda kalan  ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden durumu ağır olan Yasin Balandi hastanede, yaklaşık 2 saat borunun içerisinde kalan Atilla Balandi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 işçi Muhammet Efe, Mehmet Aydın, İbrahim Orçan ve Musa Balandi'nin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Ekiplerin kuyudaki arama çalışmaları

Cesedin çıkarılması

Ambulansın hastaneye gelişi

Güvenlik önlemleri

Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:57 Kaynak: DHA

Görükle, Merkez, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fabrika İşçilerinin Kurduğu Yardımlaşma Derneği, 6 Ton Şekeri İşçilere Kilosu 1,5 TL'den Sattı Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti

Sondaj Kuyusu 2 İşçiye Mezar Oldu Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 22:32:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Bursa'da Sondaj Çalışması İçin Girdikleri Boruda Zehirlenen 6 İşçiden 2'si Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]