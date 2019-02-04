Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Üniversiteli Leyla, Hayatını Kaybetti

Dha Yurt - Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Üniversiteli Leyla, Hayatını Kaybetti

1 saat önce

ADANA'da özel bir hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başlayan, 3 gün sonra da fenalaşıp yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24), hayatını kaybetti.

Dha Yurt - Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Üniversiteli Leyla, Hayatını Kaybetti, System.String[]
ADANA'da özel bir hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başlayan, 3 gün sonra da fenalaşıp yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24), hayatını kaybetti.

Gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel bir hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olan İstanbul'da özel bir üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya devam etti.

KALBİ DURDU, İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ

Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının iflas ettiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, doktorların tüm çabalarına karşı kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracığı ile suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Leyla'nın şarkı söylediği görüntü

-Leyla'nın çocuklarla görüntüsü

-Hastanede sedyedeki görüntüsü

-Leyla'nın sağlık fotoğrafları

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:40 Kaynak: DHA

Genç, Adana, 3. Sayfa
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