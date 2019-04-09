Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Büteni-2

Dha Yurt Büteni-2

1 saat önce

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı verildi.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı verildi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden yola çıkılarak KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 8 ilde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği belirtildi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-

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2)İZMİR'DE SOKAK ORTASINDA İNTİHAR

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 30 yaşındaki İnan B. otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak intihar etti.

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Tepekule Mahallesi 2070 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İnan B. 35 HC 0201 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, aracı yol ortasında durdurdu. Burada bir süre bekleyen İnan B., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak başına ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İnan B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğlunun öldüğünü duyan baba Arap B., olay yerinde göz yaşlarına hakim olamadı. İnan B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:36 Kaynak: DHA

Polis, Adana, Güncel
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