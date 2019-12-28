DHA YURT BÜTENİ - 7 - Son Dakika

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6 saat önce

Sözde il sorumlusunun da bulunduğu 11 DEAŞ'lı yakalandıBalıkesir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Sözde il sorumlusunun da bulunduğu 11 DEAŞ'lı yakalandı

Balıkesir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen adreslere dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bir kişinin sözde 'hakim' (il valisi) olarak bir dönem il sorumlusu olarak görev yaptığı ve Balıkesir'de bulunan Irak uyruklu kişilerle bağlantılı olduğu ve örgütle aktif olarak görüştüğü öğrenildi. Yine operasyonlarda yakalanan diğer kişiler arasında da 2 askeri emir, bir lojistik sorumlusu, patlayıcı uzmanı bir kişi, savaşçı konumunda faaliyet gösteren 6 kişinin de bulunduğu bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:51 Kaynak: DHA
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