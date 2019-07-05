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DHA YURT - CAMİYE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ: YATMAK İÇİN GİRDİK

36 dakika önce

ADANA'da, bir caminin imam odasına girdikleri sırada suçüstü yakalanan iki kişi, yatmak için girdiklerini söyledi.

DHA YURT - CAMİYE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ: YATMAK İÇİN GİRDİK, System.String[]

ADANA'da, bir caminin imam odasına girdikleri sırada suçüstü yakalanan iki kişi, yatmak için girdiklerini söyledi. Camide yapılan incelemede herhangi bir eşyanın çalınmadığı belirlendi.
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Somuncu Baba Albay Tahsin Ulu Camii'nde meydana girdi. Gece camiye iki kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine yakın mahalle bekçileri tarafından caminin imam odasına giren iki şüpheli genç, suçüstü gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen gençler, hırız olmadıklarını söyleyip, "Yatmak için girdik" dediler. 
Gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken, camide yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığı saptandı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
Polis aracındaki şüphelilerden görüntü
Caminin dış görüntüsü
Caminin girişinden ve tabelasından görüntü
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
Somuncu Baba, Çukurova, Polis, Güncel
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