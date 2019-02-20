Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Çanakkale'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Dha Yurt - Çanakkale'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem

55 dakika önce

ÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dha Yurt - Çanakkale'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara genelinde hissedildi.

Afet ve Acil Drumu Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.4 derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü Üyvacık Çanakkale'nin yanısıra Ege ve Marmara genelinde de hissedildi. Depremde bölgede yıkılan bina olup olmadığı ya da yaralanma konusunda henüz herhangi bir bilgi alınamadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TEKİRDAĞ MERKEZ

TEKİRDAĞ ÇORLU

ÇANAKKALE

İSTANBUL 

Haber-Kamera: ÇANAKKALE-TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:48 Kaynak: DHA

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