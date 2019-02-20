Dha Yurt - Çanakkale'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem
55 dakika önce
ÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege
ve Marmara
genelinde hissedildi.
Afet ve Acil Drumu Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık
'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.4 derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü Üyvacık Çanakkale'nin yanısıra Ege ve Marmara genelinde de hissedildi. Depremde bölgede yıkılan bina olup olmadığı ya da yaralanma konusunda henüz herhangi bir bilgi alınamadı. Kandilli Rasathanesi
ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
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Haber-Kamera: ÇANAKKALE-TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:48 Kaynak: DHA
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