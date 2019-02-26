Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Çatıda Çıkan Yangına Toma ile Müdahale Edildi

Dha Yurt - Çatıda Çıkan Yangına Toma ile Müdahale Edildi

20 dakika önce

IĞDIR'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki apartmanın çatısına da sıçradı.

Dha Yurt - Çatıda Çıkan Yangına Toma ile Müdahale Edildi, System.String[]
IĞDIR'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki apartmanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri il birlikte polisin de TOMA aracıyla müdahale ettiği yangın yoğun çalışma sonunda söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokak'ta 5 katlı Barış Apartmanı'nın çatısında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki apartmanında çatı katına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının yeterli olmaması nedeniyle ihbar üzerine polis, TOMA aracıyla gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olay yerine gelen Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce incelemelerde bulunarak çalışmaları izledi. Zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevlerden görüntü

-TOMA ve itfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:31 Kaynak: DHA

İtfaiye, Iğdır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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