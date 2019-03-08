Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Cezaevi Firarisinin Genç Kızı Taciz Ettiği İddiası, İlçeyi Sokağa Döktü (2)

Dha Yurt - Cezaevi Firarisinin Genç Kızı Taciz Ettiği İddiası, İlçeyi Sokağa Döktü (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIGiresun'un Eynesil ilçesinde, E.A. (19) adlı genç kızı sözlü taciz ve darp ettiği iddia edilen ve kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan cezaevi firarisi M.B. tutuklandı.

Dha Yurt - Cezaevi Firarisinin Genç Kızı Taciz Ettiği İddiası, İlçeyi Sokağa Döktü (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Giresun'un Eynesil ilçesinde, E.A. (19) adlı genç kızı sözlü taciz ve darp ettiği iddia edilen ve kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan cezaevi firarisi M.B. tutuklandı. Bu sırada olaya ve şüpheliye tepki gösteren grup, uzun süre Görele Adliyesi önünde bekledi. Adliye önünde bekleyen vatandaşların sayısının azalması ile şüpheli, saat 02.30 sıralarında adliyenin bodrum katına giren zırhlı polis aracına konularak cezaevine gönderildi. Adliye önündeki diğer vatandaşlar da bir süre sonra dağıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliye önü detayları

Zırhlı polis aracı detayları

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/ GİRESUN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:04 Kaynak: DHA

Eynesil, Güncel
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