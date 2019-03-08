Dha Yurt - Cezaevi Firarisinin Genç Kızı Taciz Ettiği İddiası, İlçeyi Sokağa Döktü (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIGiresun'un Eynesil ilçesinde, E.A. (19) adlı genç kızı sözlü taciz ve darp ettiği iddia edilen ve kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan cezaevi firarisi M.B. tutuklandı.
TUTUKLANDI Giresun
'un Eynesil
ilçesinde, E.A. (19) adlı genç kızı sözlü taciz ve darp ettiği iddia edilen ve kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan cezaevi firarisi M.B. tutuklandı. Bu sırada olaya ve şüpheliye tepki gösteren grup, uzun süre Görele
Adliyesi önünde bekledi. Adliye önünde bekleyen vatandaşların sayısının azalması ile şüpheli, saat 02.30 sıralarında adliyenin bodrum katına giren zırhlı polis aracına konularak cezaevine gönderildi. Adliye önündeki diğer vatandaşlar da bir süre sonra dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Adliye önü detayları
Zırhlı polis aracı detayları
Haber-Kamera: Selçuk
BAŞAR/ GİRESUN,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:04 Kaynak: DHA
Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!
Çığlıkları Duyan Köylüler, Genç Kızı Tacizden Kurtardı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Deniz Ulaşımı Ücretsiz Olacak
10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı