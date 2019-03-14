Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Chp Lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da

Dha Yurt - Chp Lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da

52 dakika önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya geldi.

Dha Yurt - Chp Lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanına inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin belediye başkanları ile adayları ve yüzlerce partili tarafından karşıladı. Partililer tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Kılıçdaroğlu, konvoy eşliğinde dinleneceği otele geçti. Kılıçdaroğlu, yarın sabah saat 9.30'da kentteki bir otelde STK, Oda temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kılıçdaroğlu'nu havalanı karşılama

Katılanlar 

Kalabalıktan detaylar

Sloganlar

Kalabalık konvoydan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:16 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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