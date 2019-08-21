Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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DHA YURT - Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

DHA YURT - Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etmek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Çorlu- Tekirdağ karayolu üzerindeki Karatepe mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Yangına müdahale eden Çorlu itfaiye ekiplerine takviye olarak Tekirdağ merkez ve ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yanan fabrikadan detaylar
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
Yükselen alevler
Çevreden detaylar
Söndürme çalışmaları
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),
(İLK GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)


Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:39 Kaynak: DHA
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