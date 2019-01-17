Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Çorum'da Barda Silahlı Kavgada Baba Darp Edildi, Oğlu Vuruldu

Dha Yurt - Çorum'da Barda Silahlı Kavgada Baba Darp Edildi, Oğlu Vuruldu

4 dakika önce

ÇORUM'da barda çıkan silahlı kavgada Melih Oktay O. (26) vuruldu, baba Mustafa O. ise darp edildi.

Dha Yurt - Çorum'da Barda Silahlı Kavgada Baba Darp Edildi, Oğlu Vuruldu, System.String[]
ÇORUM'da barda çıkan silahlı kavgada Melih Oktay O. (26) vuruldu, baba Mustafa O. ise darp edildi. Baba ve oğlu tedaviye alınırken, olaya karışan 1 kişi polise teslim oldu, 2 şüpheli aranıyor. 

Olay, saat 20.30 sıralarında Bahabey Caddesinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre, müşteriler Kadir D., Özkan B. ile Mustafa O. ve oğlu Melih Oktay O. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Melih Oktay O., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, babası Mustafa O. darp edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğlu ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan Kadir D. polise teslim olurken Özkan B. ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheli aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralının çıkarılması

Ambulansa alınması

Ambulansın önündeki polisler

Olay yeri inceleme ekibi

Detaylar 

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:58 Kaynak: DHA

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