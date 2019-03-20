Dha Yurt - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Yangın (1)
35 dakika önce
ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hastaların bulunmadığı bir kısımda yangın çıktı.
ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
'nde hastaların bulunmadığı bir kısımda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Hastaneden görüntü
-Yükselen dumanlar
-Ekiplerden görüntü
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:06 Kaynak: DHA
Ankara'da 8 Yıldır Aranan "Hayalet" Yakalandı
AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı
Ekrem İmamoğlu ile Turgay Güler Arasında Sert Tartışma!
Seçime Sayılı Günler Kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum! İşte Çarpıcı Sonuçlar