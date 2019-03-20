Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Yangın (1)

Dha Yurt - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Yangın (1)

35 dakika önce

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hastaların bulunmadığı bir kısımda yangın çıktı.

Dha Yurt - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Yangın (1), System.String[]
ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hastaların bulunmadığı bir kısımda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Yükselen dumanlar

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:06 Kaynak: DHA

İtfaiye, Balcalı Hastanesi, Güncel
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