Dha Yurt - Datça Açıklarında 4.5 Büyüklüğünde Deprem
28 dakika önce
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında AFAD verilerine göre gece saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA'nın Datça
ilçesi açıklarında AFAD
verilerine göre gece saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 23.12'de merkez üssü Muğla
'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Gökova
Körfezi'nde yerin 65.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra Muğla merkez ve çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ilk olarak 4.4 büyüklüğünde açıkladığı depremi, ardından 4.1 büyüklüğünde revize etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Muğla merkez Menteşe
ilçesinden görüntüler
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:21 Kaynak: DHA
Muğla'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı
Kadına Şiddeti Önlemek İçin Askerlere Eğitim Verilecek
Mültecileri Kabul Eden Avrupa Ülkesine Türklerden Rekor Başvuru