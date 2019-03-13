Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazası Geçirdi: 2 Yaralı (2)

Dha Yurt - Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazası Geçirdi: 2 Yaralı (2)

24 dakika önce

SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİÜnlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi.

Dha Yurt - Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazası Geçirdi: 2 Yaralı (2), System.String[]
SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ

Ünlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ'ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. Demet Akbağ'ın hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak üzere doktorlarla görüştüğü belirtildi.

Haber: Taylan YILDIRIM - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:38 Kaynak: DHA

Çeşme, İzmir, Demet Akbağ, Güncel
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