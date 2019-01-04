Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Eyp Atıldı: 1 Yaralı

Dha Yurt - Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Eyp Atıldı: 1 Yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

Dha Yurt - Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Eyp Atıldı: 1 Yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, akşam saatlerinde Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar, kaçarken de yola 1 EYP daha attı. Saldırıda market önünde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi, ayakta tedavi edilirken, polis EYP'lerin atıldığı yerlere güvenlik şeridi çekip, inceleme yaptı. Hasar oluşmayan saldırıyla ilgili isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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İlçe Emniyet Müdürlüğü

Zırhlı araçlar

Ambulans

Et ve Süt Kurumu

Güvenlik şeridi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Et ve Süt Kurumu, Yenişehir, 3. Sayfa
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