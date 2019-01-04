Dha Yurt - Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Eyp Atıldı: 1 Yaralı

DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.
Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, akşam saatlerinde Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu
ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar, kaçarken de yola 1 EYP daha attı. Saldırıda market önünde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi, ayakta tedavi edilirken, polis EYP'lerin atıldığı yerlere güvenlik şeridi çekip, inceleme yaptı. Hasar oluşmayan saldırıyla ilgili isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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İlçe Emniyet Müdürlüğü
Zırhlı araçlar
Ambulans
Et ve Süt Kurumu
Güvenlik şeridi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emrah
KIZIL/ DİYARBAKIR