Dha Yurt - Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Toksoy, Partisinden İstifa Etti (1)
1 saat önce
Hatay Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Hatay Dörtyol
'un MHP
'li Belediye Başkanı Yaşar
Toksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Toksoy, akşam saatlerinde makamında yaptığı açıklama ile istiafasını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy
'un ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.
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- Toksoy'un açıklamaları
Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL,(Hatay),
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:55 Kaynak: DHA
MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy MHP'den İstifa Etti
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