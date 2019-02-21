Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Toksoy, Partisinden İstifa Etti (1)

Dha Yurt - Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Toksoy, Partisinden İstifa Etti (1)

1 saat önce

Hatay Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Dha Yurt - Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Toksoy, Partisinden İstifa Etti (1), System.String[]
Hatay Dörtyol'un MHP'li Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Toksoy, akşam saatlerinde makamında yaptığı açıklama ile istiafasını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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 - Toksoy'un açıklamaları

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL,(Hatay),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:55 Kaynak: DHA

Hatay, MHP, Dörtyol, Güncel
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MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy MHP'den İstifa Etti

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