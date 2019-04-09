Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Düzce - Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 5 Ölü, 3 Yaralı (1)

Dha Yurt - Düzce - Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 5 Ölü, 3 Yaralı (1)

1 saat önce

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Dha Yurt - Düzce - Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 5 Ölü, 3 Yaralı (1), System.String[]
DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Alişan Süzgün idaresindeki 06 BDP 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüs, TIR'ın altına girdi. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Minibüste sıkışan 5 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan 3 kişiye ise ilk müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 5 kişinin cenazelerini çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazadan ilk görüntüler

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:03 Kaynak: DHA

Düzce, TEM Otoyolu, Güncel
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