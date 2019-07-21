Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

DHA YURT - Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

48 dakika önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp duvara çarpan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

DHA YURT - Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı, System.String[]

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp duvara çarpan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Uzunköprü- Keşan yolunun ilçe girişinde meydana geldi. Oğuz Kılıç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki aynı aileden Bensu Kılıç (1), Simge Kılıç (35) ve Ayfer Kılıç'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Oğuz Kılıç ile Abdullah Kılıç (65) ve Belinay Kılıç (7) ise sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Belinay Kılıç, ilk müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Oğuz Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
(Cep telefonu)
Kaza yerinden detaylar
Araçarın geçişi
Ekipler
Kaza yapan araç
Detaylar
Haber: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,


Uzunköprü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Girmek yasaktır" tabelasının olduğu yerde denize giren çocuk öldü Volvo, yarım milyona yakın aracını geri çağırdı 13 yaşındaki çocuğun uçağı çalmaya çalıştığı anlar kamerada: Kaza yaptı 15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 20:46:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]