Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde Korkutan Yangın (1)

Dha Yurt - Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde Korkutan Yangın (1)

56 dakika önce

İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı.

Dha Yurt - Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde Korkutan Yangın (1), System.String[]
İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Yangın kontrol altına alınırken, dumanın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekiplerinin çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Halil İbrahim KARABIYIK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Güncel
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