Dha Yurt - Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde Korkutan Yangın (1)
56 dakika önce
İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı.
İZMİR'de Ege Üniversitesi
Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Yangın kontrol altına alınırken, dumanın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor..
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------ İtfaiye
ekiplerinin çalışması
Detaylar
Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Halil İbrahim KARABIYIK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:45 Kaynak: DHA
Depremde Enkaza Dönen Evde Yangın Çıktı, Aile Sinir Krizleri Geçirdi
Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz