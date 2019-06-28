Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Eğitimde fenalaşan 2 askerden 1'i şehit oldu (2)
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DHA YURT - Eğitimde fenalaşan 2 askerden 1'i şehit oldu (2)

1 saat önce

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'da eğitim sırasında fenalaşarak, şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun (24) ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

DHA YURT - Eğitimde fenalaşan 2 askerden 1'i şehit oldu (2), System.String[]

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'da eğitim sırasında fenalaşarak, şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun (24) ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Silah arkadaşımız, 27 Haziran 2019 tarihinde denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

Haber: ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:13 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Hulusi Akar, Güncel
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