Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - ?evde Suriyeli Kadının Cesedinin Ardından Annesinin de Cesedi Bulundu (2)

Dha Yurt - ?evde Suriyeli Kadının Cesedinin Ardından Annesinin de Cesedi Bulundu (2)

1 saat önce

KATİL ZANLISI ADANA'DA YAKALANDIBursa'da dün gece Suriyeli Hayat Meşail (29) ve Sabah Meşail'in (54), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulunmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelilerden K.J.'yi yakaladı.

Dha Yurt - ?evde Suriyeli Kadının Cesedinin Ardından Annesinin de Cesedi Bulundu (2), System.String[]
KATİL ZANLISI ADANA'DA YAKALANDI

Bursa'da dün gece Suriyeli Hayat Meşail (29) ve Sabah Meşail'in (54), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulunmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelilerden K.J.'yi yakaladı. K.J.'nin ifadesi doğrultusunda polis, diğer şüpheli Ali H.'nin olayın ardından çaldıkları altınlarla birlikte otomobiliyle Suriye'ye kaçacağı yönünde istihbarat alan Bursa Polisi, çevre illerin emniyet teşkilatlarına bilgi verdi. Yapılan araştırmalar sonucu otomobille Adana'ya geldiği belirlenen Ali H., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Ali H.'nin Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri görüntüleri (dün geçildi)

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:27 Kaynak: DHA
Sabah, Adana, Polis, Güncel
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