Son Dakika Haberleri: DHA YURT - FETÖ sanığı 'Balyoz' hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis
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DHA YURT - FETÖ sanığı 'Balyoz' hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis

21 dakika önce

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz' davasının hakimi, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken, İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkmesi tarafından 13 yıl 4 ay...

DHA YURT - FETÖ sanığı 'Balyoz' hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis, System.String[]

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz' davasının hakimi, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken, İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkmesi tarafından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Taylan YILDIRIM/ İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:11 Kaynak: DHA
Ömer Diken, İzmir, Güncel
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