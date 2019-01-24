Dha Yurt - Fırtına Ağaçları Devirdi: 1 Araç Altında Kaldı
23 dakika önce
ANTALYA Serik Belek turizm merkezinde bugün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında aracıyla hareket halinde bir kişi cep telefonuyla kayıt aldığı sırada yol kenarındaki ağaçlar fırtınanın etkisiyle Kral Yolu'na devrildi.
ANTALYA Serik Belek turizm merkezinde bugün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında aracıyla hareket halinde bir kişi cep telefonuyla kayıt aldığı sırada yol kenarındaki ağaçlar fırtınanın etkisiyle Kral Yolu'na devrildi. Bir araç devrilen ağaçların altına kaldı. Olay saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, sürücü büyük korku ve panik yaşadı. Olay sonrası bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Cep telefonu kamerası)
-Fırtına ve dolu yağışı
-Sürücünün konuşması
-Ağaçların devrilmesi ve aracın kaybolması
Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/ ANTALYA,
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:41 Kaynak: DHA
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