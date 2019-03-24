Dha Yurt - Fırtına, Binanın Çatısını Uçurdu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Çatı düşerken elektrik kablolarını da kopardı.



Olay, saat 23.30 sıralarında Çay Mahalle 2137 Sokak'ta meydana geldi. Etkili olan fırtına, 4 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasar meydana geldi. Öte yandan çatının düştüğü sırada, elektrik kablolarına takılması sonucu, kablolar koptu. İhbarla bölgeye gelen ekipler, sokağın elektriğini keserek önlem aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



-Çatıdan detay



-Binadan detay



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti

Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz

Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti

Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti