Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Fırtına, Binanın Çatısını Uçurdu

Dha Yurt - Fırtına, Binanın Çatısını Uçurdu

2 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu.

Dha Yurt - Fırtına, Binanın Çatısını Uçurdu, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Çatı düşerken elektrik kablolarını da kopardı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Çay Mahalle 2137 Sokak'ta meydana geldi. Etkili olan fırtına, 4 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasar meydana geldi. Öte yandan çatının düştüğü sırada, elektrik kablolarına takılması sonucu, kablolar koptu. İhbarla bölgeye gelen ekipler, sokağın elektriğini keserek önlem aldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  

--------------------------------

-Çatıdan detay

-Binadan detay 

-Genel ve detay görüntüler 

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:57 Kaynak: DHA

Çay, Bayraklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 01:59:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Fırtına, Binanın Çatısını Uçurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]