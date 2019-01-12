Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Gaspçılar, Cüzdanını Alamadığı Üniversiteliyi Bacağından Yaraladı

Dha Yurt - Gaspçılar, Cüzdanını Alamadığı Üniversiteliyi Bacağından Yaraladı

32 dakika önce

ADANA'da, yüzleri maskeli iki kişi, cüzdanını ve telefonu gasp etmek istedikleri üniversiteli Serhat Berk B.'nin, kendilerine direnmesi üzerine av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı.

Dha Yurt - Gaspçılar, Cüzdanını Alamadığı Üniversiteliyi Bacağından Yaraladı, System.String[]
ADANA'da, yüzleri maskeli iki kişi, cüzdanını ve telefonu gasp etmek istedikleri üniversiteli Serhat Berk B.'nin, kendilerine direnmesi üzerine av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı. 

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yeşilevler Caddesi'nde meydana geldi. Gece dışarı çıkan üniversite öğrencisi Serhat Berk B. ve kendisini şehir dışından ziyarete gelen arkadaşı Abdullah İ.'nin yolunu elinde av tüfeği bulunan yüzleri maskeli iki kişi çevirdi. Gençlerin cüzdanlarını ve cep telefonları isteyen gaspçılar, Abdullah İ.'nin cüzdanını aldıktan sonra Serhat Berk B.'ye yöneldi. Üniversiteli gencin karşı çıkması üzerine arbede yaşandı. Gaspçılar, Serhat Berk B.'yi bacağından yaralayıp, havaya da bir el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan üniversiteli genç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak çalışma başlattı. Üniversiteli gencin arkadaşı Abdullah İ., ifade vermek için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerindeki polislerden görüntü

Ambulanstan görüntü

Ambulanstaki yaralıdan görüntü

Polislerin yanındaki Abdullah İ.'den görüntü

Yerdeki boş kartuştan görüntü

Zırhlı polis araçlarından görüntü

Ambulansın gidişi

Süre: 01'10" Boyut: 131 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:17 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
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