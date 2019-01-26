Dha Yurt - Gaz Tankeri Denize Düştü
1 saat önce
İZMİR Limanı'nda bir gaz tankeri denize düştü.
İZMİR Limanı'nda bir gaz tankeri denize düştü. Kazada, tanker şoförü Deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Alsancak Mahallesi'nde bulunan İzmir
Limanı'nda meydana geldi. 55 yaşındaki Bilal Yurdakalan'ın kullandığı boş gaz tankeri İzmir Limanı D kapısından girdikten sonra U dönüşü yapmak istedi. Yurdakalan'ın yaptığı manevra sonucu, gaz tankerinin ön kısmı denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Polisi sürücüyü kurtardı. Tanker şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler denize düşen tankeri çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Tankerden detay
-Genel görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:36 Kaynak: DHA
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