Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Gaz Tankeri Denize Düştü

Dha Yurt - Gaz Tankeri Denize Düştü

1 saat önce

İZMİR Limanı'nda bir gaz tankeri denize düştü.

Dha Yurt - Gaz Tankeri Denize Düştü, System.String[]
İZMİR Limanı'nda bir gaz tankeri denize düştü. Kazada, tanker şoförü Deniz polisi tarafından kurtarıldı. 

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alsancak Mahallesi'nde bulunan İzmir Limanı'nda meydana geldi. 55 yaşındaki Bilal Yurdakalan'ın kullandığı boş gaz tankeri İzmir Limanı D kapısından girdikten sonra U dönüşü yapmak istedi. Yurdakalan'ın yaptığı manevra sonucu, gaz tankerinin ön kısmı denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Polisi sürücüyü kurtardı. Tanker şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler denize düşen tankeri çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tankerden detay

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:36 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama

Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı İzmir'de Korkutan Deprem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 04:09:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Gaz Tankeri Denize Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]