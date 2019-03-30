Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Gebze'de Fabrika Yangını (2)

Dha Yurt - Gebze'de Fabrika Yangını (2)

1 saat önce

ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDIGebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı.

Dha Yurt - Gebze'de Fabrika Yangını (2), System.String[]
ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI

Gebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araç da yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fabrikanın çevresinde bulunan fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ise ulaşım önlem amacıyla tek şeritten ulaşıma verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekiplerinin gelmesi

Yangın söndürme çalışmaları

Alevlerin yükselmesi

Dumanın gökyüzünü kaplaması

Dumanın feribottan görüntüsü

Havadan görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:33 Kaynak: DHA

İtfaiye, Gebze, Güncel
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