Dha Yurt - Gebze'de Kapı ve Palet İmalathanesinde Yangın (2)
22 dakika önce
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜGebze Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Gebze
Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Kocaeli
'nin 5 ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında depolama alanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye
ekipleri yangının nedenini belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından ek alevli görüntüler
-İtfaiyenin çalışmaları
-Yanan bölgenin görüntüsü
-Detay
Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan
KOYUNCU/ GEBZE(Kocaeli),
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:50 Kaynak: DHA
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