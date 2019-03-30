Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Gebze'de Kapı ve Palet İmalathanesinde Yangın (2)

Dha Yurt - Gebze'de Kapı ve Palet İmalathanesinde Yangın (2)

22 dakika önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜGebze Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Dha Yurt - Gebze'de Kapı ve Palet İmalathanesinde Yangın (2), System.String[]
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gebze Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Kocaeli'nin 5 ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında depolama alanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından ek alevli görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Yanan bölgenin görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ GEBZE(Kocaeli),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:50 Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Gebze, İtfaiye, Güncel
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