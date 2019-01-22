Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Hafriyat Kamyonunun Ezdiği Çocuk Öldü, Kaçan Şoförü Jandarma Yakaladı (Yeniden)

Dha Yurt - Hafriyat Kamyonunun Ezdiği Çocuk Öldü, Kaçan Şoförü Jandarma Yakaladı (Yeniden)

53 dakika önce

ADAPAZARI'nda, hafriyat kamyonu geri manevra yaparken 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı ezdi.

Dha Yurt - Hafriyat Kamyonunun Ezdiği Çocuk Öldü, Kaçan Şoförü Jandarma Yakaladı (Yeniden), System.String[]
ADAPAZARI'nda, hafriyat kamyonu geri manevra yaparken 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı ezdi. Mehmet Can olay yerinde yaşamını yitirirken, acılı ailenin fertlerinin kovaladığı kamyon şoförü, köyden kaçtı. Öfkeli kalabalığı jandarma sakinleştirirken, M.C.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Kaza, Adapazarı Bağlar Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan M.C. yönetimindeki 54 UE 141 plakalı hafriyat kamyonu, yaklaşık 4 metre genişliğindeki toprak yolda geri manevra yaparken, iddiaya göre oyun oynayan Mehmet Can Mantar bir anda yola fırladı. M.C. durumu fark etmeyince kamyonla geri gelirken Mehmet Can'ı ezdi. Mehmet Can tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kaldı. Kamyondan inen sürücü M.C., çocuğun aracın altında olduğunu görünce çevreden yardım istedi. Kazanın olduğu sokakta yaşayan Mehmet Can'ın ailesi bağırışlar üzerine evden çıktı. Aile, Mehmet Can'ın kanlar içinde yattığını görünce şok yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Mehmet Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Acı haberi alan aile, kamyon şoförü M.C.'ye yakalamaya çalışırken, mahalleli ise ellerindeki demir sopa ve taşlarla sokaktaki kamyonun kapılarını ve camlarını kırdı. Öfkeli kalabalığı jandarma sakinleştirirken, M.C. ise koşarak köyden kaçtı.

Jandarma, kaza yerini şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Mehmet Can'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracıyla otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. 

Kamyon şoförü M.C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sorgu için karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

Kaza yapan araç

Jandarma önlem

Mahalleli halk

Olay yeri inceleme

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:16 Kaynak: DHA

Adapazarı, Jandarma, Mehmet Can, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


17 Yaşındaki Genç, WhatsApp Grubuna İki Satırlık Mesaj Bırakıp Canına Kıydı Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Nöbet Tutan Askeri Kafasına Miğferle Vurarak Öldüren Astsubayın Terör Bağlantısı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:09:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Hafriyat Kamyonunun Ezdiği Çocuk Öldü, Kaçan Şoförü Jandarma Yakaladı (Yeniden)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]