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DHA YURT - Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı (2)

35 dakika önce

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT, 2 YARALIHakkari Valiliği, Çukurca ilçesine bağlı Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma ile ilgili açıklama yaptı.

DHA YURT - Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı (2), System.String[]

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT, 2 YARALI

Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesine bağlı Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2 askerin şehit, 2 askerin de yaralandığı belirtilerek, "01.06.2019 günü İlimiz Çukurca İlçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı isimli bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavisi kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir."

HAKKARİ


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:40 Kaynak: DHA
Çukurca, Güncel
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