DHA YURT - Hakkari'de PKK'lılarla çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
35 dakika önce
HAKKARİ'nin merkeze bağlı Doğanlı köyünde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin merkeze bağlı Doğanlı köyünde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Haziran günü merkeze bağlı Doğanlı Mezrası'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Şehit olan asker için yarın Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.
Haber: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu
Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı
Petrol sahasında Kazak işçiler, Arap işçilere saldırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada