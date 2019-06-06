DHA YURT - HAKURK BÖLGESİNDE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 1 YARALI
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan 'Pençe Harekatı'nda 10'uncu güne girilirken, intikal halinde olan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:47 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan 'Pençe Harekatı'nda 10'uncu güne girilirken, intikal halinde olan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'nın 10'uncu gününe girilirken, intikal halindeki askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker tedaviye alınırken, cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit asker için ise saat 09.00'da Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
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