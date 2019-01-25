Dha Yurt - Hatay'da, Binanın Kazan Dairesinde Patlama: 2 Ölü, 8 Yaralı
1 saat önce
HATAY'ın Altınözü ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.
HATAY'ın Altınözü
ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya
Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana geldi. Çevredeki evlere de büyük etki eden patlama sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, UMKE ekibi sevk edildi. Patlamada bazı bölümleri yıkılan binanın altında kalan biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama sırasında bazı evlerin duvarları yıkılırken, bir minibüs ile otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler enkaz içerisinde arama, kurtarma çalışmalarını sürdürürken, enkaz altından çıkarılan 5 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Enkaz altında 3 yaralının daha olduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-olay yeri
-binadan görüntü
-olay yeri inceleme
-genel ve detaylar
Haber-Kamera: Samim SELÇUK/ ALTINÖZÜ(Hatay
),
*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:47 Kaynak: DHA
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