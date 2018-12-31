Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Hatay'da Çöpte Çuval İçinde Kadın Cesedi Bulundu

Dha Yurt - Hatay'da Çöpte Çuval İçinde Kadın Cesedi Bulundu

59 dakika önce

HATAY'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi çıktı.

Dha Yurt - Hatay'da Çöpte Çuval İçinde Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
HATAY'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Çuvalın ağır olduğu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Şoka giren temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ve 60'lı yaşlarda olduğu düşünülen kadının, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu görüldü. Kadının cesedi Polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelenin ardından morga kaldırıldı. Talihsiz kadının ölüm nedeni ve kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü ve çöpe bırakıldığıyla ilgili de çalışma başlatan polis, incelemelerine çok yönlü olarak devam ediyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden görüntü

Cesedin üzeri örtülü haldeki görüntüsü

Cenaze aracının olay yerine gelmesi

Cesedin cenaze aracına konulması

Cenaze aracı ve ambulansın olay yerinden ayrılması

Cesedi bulunca fenalaşıp kaldırımda uzanan temizlik işçisinin görüntüsü

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

Çuvalın işçiler tarafından açılma anının görüntüsü

SÜRE: 02'19" - BOYUT: 260 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:21 Kaynak: DHA

Polis, İşçi, 3. Sayfa
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