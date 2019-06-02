DHA YURT - Hendek'te 4.6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sakarya'nın ilçelerinin yanı sıra Düzce'de de hissedildi.
AFAD'ın verilerine göre, saat 16.08'de merkez üssü Sakarya'nın Hendek ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sakarya'nın ilçeleri ve Düzce'de hissedildi. Deprem ile sarsılan vatandaşlar ev ve işyerlerinden sokaklara dökülürken, kısa süreli panik yaşandı. Kandilli verilerine göre ise deprem 4.7 büyüklüğünde hissedildi.
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