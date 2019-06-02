Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Hendek'te 4.6 büyüklüğünde deprem
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DHA YURT - Hendek'te 4.6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT - Hendek'te 4.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sakarya'nın ilçelerinin yanı sıra Düzce'de de hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 16.08'de merkez üssü Sakarya'nın Hendek ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sakarya'nın ilçeleri ve Düzce'de hissedildi. Deprem ile sarsılan vatandaşlar ev ve işyerlerinden sokaklara dökülürken, kısa süreli panik yaşandı. Kandilli verilerine göre ise deprem 4.7 büyüklüğünde hissedildi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya),


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
Düzce, Sakarya, Güncel
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