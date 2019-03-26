Dha Yurt - Hırsızlık İçin Tuvalet Havalandırmasından Eve Giren 2 Şüpheli Yakalandı

ADANA'da 5 Suriye uyruklu gencin yaşadığı tek odalı eve, tuvalet havalandırmasından giren hırsızlık şüphelisi 2 kişi, vatandaşlar ve polis tarafından çaldıkları cep telefonlarıyla yakalandı.

ADANA'da 5 Suriye uyruklu gencin yaşadığı tek odalı eve, tuvalet havalandırmasından giren hırsızlık şüphelisi 2 kişi, vatandaşlar ve polis tarafından çaldıkları cep telefonlarıyla yakalandı. Şüphelilerden birinin kurusıkı tabanca ile havaya ateş açıp, evdeki gençleri tehdit ettiği belirtildi.



Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1310 Sokak'taki 5 Suriyeli gencin yaşadığı tek odalı evde meydana geldi. İddiaya göre, evin tuvalet havalandırmasından içeri giren 2 şüpheli, gençlerin telefonlarını çalmak istedi. Bu sırada tıkırtılara uyanan gençler ile şüpheliler arasında arbede çıktı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüphelilerden, biri gençler tarafından yakalanırken diğer şüpheli ise kurusıkı tabanca ile havaya ateş açıp tehditler savurarak çaldığı iki cep telefonu ile evden kaçtı. Yakaladıkları şüphelinin ellerini puşi ile bağlayan gençler, daha sonra olay yerine çağrılan polis ekibine teslim etti. Polis, eşkalini belirlediği diğer şüpheliyi ise olay yerinin yakınlarında çaldığı cep telefonları ve kurusıkı tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.



Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinden görüntü



Elleri arkadan puşi ile bağlı şüphelinin polis aracına bindirilmesi



Polis araçlarından görüntü



Şüphelilerin girdiği tuvalet havalandırmasından görüntü



Polisten ve vatandaşlardan görüntü



Evin içinden görüntü



Yerdeki boş kovanlardan görüntü



Gençlerin komşusu İsmail Dağ ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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