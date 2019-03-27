Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Hortumda Şemsiye ile Havalanan Vatandaş Konuştu

Dha Yurt - Hortumda Şemsiye ile Havalanan Vatandaş Konuştu

1 saat önce

Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2) ** 'KENDİMİ AŞAĞI ATTIM'Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalananan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

Dha Yurt - Hortumda Şemsiye ile Havalanan Vatandaş Konuştu, System.String[]
Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2) 

** 'KENDİMİ AŞAĞI ATTIM'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalananan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Fırtına sebebiyle şemsiyenin uçmaması için üzerine çıktığını söyleyen Kocadallı, "Biz burada çalışılıyorduk, o sırada fırtına çıktı, şemsiyenin üzerine bastım. Baktım giderek yükseliyorum, kendimi aşağı attım. Şemsiyede bir süre sonra elektirik direğine çarparak yere düştü. Sağlık durumum şu anda gayet iyi" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Esnafların şemsiyenin yanında görüntüsü

Bir esnafın konuşması

Şemsiyeyle birlikte havalanan Sadık Kocadallı'nın konuşması

SÜRE: 35" BOYUT: 65 mb

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:39 Kaynak: DHA

Kadirli, Osmaniye, Şemsi Tebrizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Hortumda Şemsiye ile Havalanan Vatandaş Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]