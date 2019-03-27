Dha Yurt - Hortumda Şemsiye ile Havalanan Vatandaş Konuştu
1 saat önce
Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2) ** 'KENDİMİ AŞAĞI ATTIM'Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalananan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı.
Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2)
** 'KENDİMİ AŞAĞI ATTIM' Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalananan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Fırtına sebebiyle şemsiyenin uçmaması için üzerine çıktığını söyleyen Kocadallı, "Biz burada çalışılıyorduk, o sırada fırtına çıktı, şemsiyenin üzerine bastım. Baktım giderek yükseliyorum, kendimi aşağı attım. Şemsiyede bir süre sonra elektirik direğine çarparak yere düştü. Sağlık durumum şu anda gayet iyi" dedi.
Görüntü Dökümü
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Esnafların şemsiyenin yanında görüntüsü
Bir esnafın konuşması
Şemsiyeyle birlikte havalanan Sadık Kocadallı'nın konuşması
SÜRE: 35" BOYUT: 65 mb
Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:39 Kaynak: DHA
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