Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Husumetli Oldukları Ailenin Evine Pompalı Saldırı: 5 Yaralı

Dha Yurt - Husumetli Oldukları Ailenin Evine Pompalı Saldırı: 5 Yaralı

16 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı.

Dha Yurt - Husumetli Oldukları Ailenin Evine Pompalı Saldırı: 5 Yaralı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucunda hafif şekilde yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atamer Mahallesi Arı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan K. ve akrabası olduğu öğrenilen Orhan K., aralarında husumet bulunan ailenin evine gitti. İki şüpheli pompalı tüfekle ateş açarak, geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Olayda, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Seda Y., Tülay Y., Dilek Y. Burhan K. ve Medine P. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. MOBESE  incelemesi yapan ekipler, saldırganların kullandığı otomobilin Gürçeşme mevkiinde olduğu tespit etti. Bunun üzerine koordineli bir çalışma yürüten Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Özkan K. ve Orhan K. sorgulanmak üzere Gürçeşme polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise olay anında kullanılan pompalı tüfek bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneden detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:58 Kaynak: DHA

Konak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gezici'nin Anketine Göre, Türkiye'nin En Güvendiği Siyasetçi Süleyman Soylu AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri

Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 07:14:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Husumetli Oldukları Ailenin Evine Pompalı Saldırı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]