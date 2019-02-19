Dha Yurt - Husumetli Oldukları Ailenin Evine Pompalı Saldırı: 5 Yaralı

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Gezici'nin Anketine Göre, Türkiye'nin En Güvendiği Siyasetçi Süleyman Soylu

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti