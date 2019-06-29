DHA YURT - HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURARAK YARALADI

MALATYA'da, Cihan A., aralarında husumet bulunan Mahir B.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan A., aralarında husumet bulunan Mahir B.'nin oturduğu Alsancak Caddesi'ndeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Cihan A.'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar Mahir B.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mahir B. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan Cihan A.'yı av tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detay

Polis ekipleri

Evden detaylar

Evin önünde oturanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,