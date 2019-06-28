DHA YURT - İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (3)
1 saat önce
YARALI ASKERLER HATAY'DATürkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden yapılan top/havan saldırısında yaralanan 3 asker, saat 22.15 sırlarında helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:11 Kaynak: DHA
YARALI ASKERLER HATAY'DA
Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden yapılan top/havan saldırısında yaralanan 3 asker, saat 22.15 sırlarında helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedaviye alınan 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber: Hüseyin BOZOK/ HATAY,
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