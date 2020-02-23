DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2)

6 saat önce

SARSINTILAR SÜRÜYORİran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kenti merkezli artçı şoklar devam ediyor.

DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

SARSINTILAR SÜRÜYOR

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kenti merkezli artçı şoklar devam ediyor. saat 19.24'ten itibaren 19.37'de yine 3.5, ardından 19.39'da 4, 19.42'de 2.9 ve 19.54'te 4.2 ve 19.56'da 4.3 büyüklüklerinde meydana gelen artçı depresmlerin bazı Başiskele ile Van'dan da hissedildi.

Haber: VAN,


Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:14 Kaynak: DHA
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