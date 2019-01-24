Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

Dha Yurt - İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

1 saat önce

ENKAZDAN CESEDİ ÇIKARILDIİzmir'in Konak ilçesindeki yağmurun etkisiyle çöken eski binanın enkazı altında kalan İbrahim Yardım'da acı haber geldi.

Dha Yurt - İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (2), System.String[]
ENKAZDAN CESEDİ ÇIKARILDI

İzmir'in Konak ilçesindeki yağmurun etkisiyle çöken eski binanın enkazı altında kalan İbrahim Yardım'da acı haber geldi. Olayın ardından başlatılan ve 9 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu İbrahim Yardım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yardım'ın cesedi, AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılmaya çalışılıyor.

Binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında 1 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. 



Haber- Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:14 Kaynak: DHA

Konak, İzmir, Güncel
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