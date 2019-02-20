Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - İzmir'de Gece Kulübü Önünde Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Dha Yurt - İzmir'de Gece Kulübü Önünde Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı

57 dakika önce

İZMİR'İn Konak ilçesinde, bir gece kulübü önünde 2 kişi silahlı saldırıya uğradı.

Dha Yurt - İzmir'de Gece Kulübü Önünde Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı, System.String[]
İZMİR'İn Konak ilçesinde, bir gece kulübü önünde 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1 kişi ağır, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı. 

Olay, bu sabah saat 06.00 sıralarında Şair Eşref Bulvarı üzerindeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Ç. (36) ve arkadaşı Ergun A. (53) bir gece kulübünde eğlendi. İki arkadaş, dışarı çıkıp araçlarına gittikleri sırada, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların art arda ateş etmesi sonucu, Oktay Ç. ile Ergun A., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda ağır yaralanan Oktay Ç. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ergun A. da Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Oktay Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Ergun A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:29 Kaynak: DHA

Sabah, Konak, Güncel
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