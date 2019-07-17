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DHA YURT - İZMİR'DE TARİHİ FABRİKADA YANGIN

2 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, eski dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA YURT - İZMİR'DE TARİHİ FABRİKADA YANGIN, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, eski dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki tarihi fabrikada çıktı. Bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tarihi fabrikada çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.  Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Binadan görüntü
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
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