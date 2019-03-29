Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - İzmir'de Tekstil Atölyesinde Yangın

Dha Yurt - İzmir'de Tekstil Atölyesinde Yangın

33 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi (BEGOS) Bölgesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Dha Yurt - İzmir'de Tekstil Atölyesinde Yangın, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde, Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi (BEGOS) Bölgesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında BEGOS Bölgesindeki bir tekstil atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken firma sahibi Ekrem Kaya, yangını güvenlik kamerasından fark etti. Kaya'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler yangına müdahalede bulunurken, firma sahibi Kaya'da yardım etmek istedi. Yangın, yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınırken, Kaya hafif şekilde dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin tedavi ettiği Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  

-------------------------------

-Binadan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:42 Kaynak: DHA

Ege, Buca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun GSS Prim Borcu Olanlar Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 07:15:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - İzmir'de Tekstil Atölyesinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]