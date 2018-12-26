Dha Yurt - İzmir'in Kiraz İlçesi'nde Kar Yağışı

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, yüksek kesimlerinde yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.
Kiraz ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ahmetler, Ören
, Cevizli
ve Bahçearası mahallelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar
kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, Kiraz Belediyesi
'ne bağlı, 1 Greyder, 2 kepçe ve 7 personel yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kiraz'a bağlı diğer mahalle yollarında da tuzlama ve kar küreme temizleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kiraz belediyesi iş makineleri kar küreme çalışmasından genel detay
Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ KİRAZ(İzmir
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