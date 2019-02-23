Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - İznik Gölü Çevresindeki Sazlık Alanda Çıkan Yangın Korkutuyor (1)

Dha Yurt - İznik Gölü Çevresindeki Sazlık Alanda Çıkan Yangın Korkutuyor (1)

1 saat önce

BURSA'nın İznik İlçesinde bulunan İznik Gölü'nün sazlıklarında yangın çıktı.

Dha Yurt - İznik Gölü Çevresindeki Sazlık Alanda Çıkan Yangın Korkutuyor (1), System.String[]
BURSA'nın İznik İlçesinde bulunan İznik Gölü'nün sazlıklarında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın gölün etrafını sardı ve yükselen alevler yerleşim yerlerinden de görüntülendi.  

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında mahsur kalan 4 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Rüzgarın yoğun olduğu bölgede söndürülemeyen yangının çevrede bulunan yerleşim yerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri önlem alıyor.

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:33 Kaynak: DHA

İtfaiye, İznik, İznik Gölü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Metre 20 Santim Boyundaki Devasa Yayın Balığı, Görenleri Hayrete Düşürdü Sigara İçerken Uyuya Dalan Yaşlı Kadın, Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

ABD'den Gezi Parkı Soruşturmasıyla İlgili Açıklama: Büyük Kaygı Duyuyoruz Lise Mezunu Genç, Depremleri Önceden Bilip Sosyal Medyadan Paylaşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 20:54:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - İznik Gölü Çevresindeki Sazlık Alanda Çıkan Yangın Korkutuyor (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]