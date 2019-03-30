Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - İznik Gölü'nde Sazlık Alanda Yangın

Dha Yurt - İznik Gölü'nde Sazlık Alanda Yangın

37 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı.

Dha Yurt - İznik Gölü'nde Sazlık Alanda Yangın, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye giden yolun taşlarla kapatıldığı ileri sürüldü.

İznik Gölü kıyısında yer alan Kuruköprü mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.

YOL TAŞLARLA KAPATILMIŞ İDDİASI

İtfaiye ekiplerinin yangının olduğu bölgeye gitmek için kullandığı yolun büyük taşlar ve ağaçlarla kapatıldığı iddia edildi. Ekipler, taşları ve ağaçları kaldırdıktan sonra yangın yerine ulaşarak müdahaleye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alevlerin geniş alana yayılması

İtfaiye ekiplerinin söndürme ve araçların geçmesi için yoldaki taşları kaldırması

Detaylar

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:55 Kaynak: DHA

İtfaiye, İznik Gölü, İznik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 21:32:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - İznik Gölü'nde Sazlık Alanda Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]